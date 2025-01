Ditzingen: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

1 Ein bislang unbekannter Täter bricht in ein Lebensmittelgeschäft ein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In Ditzingen verschafft sich am Montag ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft. Die Polizei sucht Zeugen.











Am frühen Montagmorgen ist ein bislang unbekannter Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Bauernstraße in Ditzingen eingebrochen. Zwischen 2 Uhr nachts und 8.45 Uhr hebelte der Einbrecher die Eingangstür auf, durchsuchte den Verkaufsraum und entwendete einen dreistelligen Betrag aus der Kasse. Außerdem öffnete er gelagerte Pakete eines integrierten Paketshops und entwendete deren Inhalt sowie einen Scanner. Eine angrenzende Küche wurde ebenfalls durchsucht, bevor der Täter unerkannt flüchten konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer: 0 71 56 / 4 35 20 oder per E-Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.