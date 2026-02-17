Ditzingen: Ein lauter Knall, ein Unfall – und ein dunkler Mercedes, der flüchtet

Ein lauter Knall, ein Unfall – und ein dunkler Mercedes, der flüchtet

1 Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Foto: IMAGO/Fotostand

Ein lautes Geräusch ertönt am späten Montagabend in Ditzingen und schreckt Anwohner auf. Kurz darauf werden an einem VW Polo Unfallspuren bemerkt. Jetzt ermittelt die Polizei.











Link kopiert



Ein lauter Knall hat ein Zeuge am Montagabend gegen 22.40 Uhr in der Ditzenbrunner Straße in Ditzingen erschreckt. Unmittelbar nach dem Geräusch beobachtete der Mann einen blauen Mercedes SLK, der sich in Fahrtrichtung Ortsmitte entfernte. Vermutlich dürfte der Knall durch einen Unfall entstanden sein. An einem geparkten VW Polo wurde ein Schaden von rund 2500 Euro festgestellt.