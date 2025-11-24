Ditzingen: Der Strohgäuladen ist zurück am vertrauten Ort

Das Ladenlokal liegt zentral und doch abgewandt – ideal für das Angebot der Diakonie, Lebensmittel an Berechtigte vergünstigt abzugeben. Die Räume wurden jetzt saniert.
Die Tafel hat seit wenigen Tagen wieder für die Kundschaft am angestammten Ort geöffnet. Der Strohgäuladen in der Mittleren Straße 22 in Ditzingen hat seit 11. November geöffnet. Die Räume wurden renoviert. Interimsweise hatte der Strohgläuden in einem Gebäude in der Gerlinger Straße ein Domizil gefunden. Der Tafelladen ist dienstags von 10 bis 14 Uhr, sowie mittwochs bis freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Montags ist geschlossen.