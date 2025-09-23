Ditzingen: Der Heimerdinger Kampf gegen den Verkehrslärm

1 In Heimerdingen ist vor allem der Durchgangsverkehr ein Problem. Foto: Simon Granville

Wie lässt sich der Lärm reduzieren, damit er für Anwohner erträglich wird? Mit dieser Frage befassen sich Verwaltung und Bürger im Kontext der EU-Umgebungsrichtlinie.











Wie kann es in der Stadt leiser werden? Die Stadt Ditzingen ist entsprechend der EU-Umgebungsrichtlinie, die durch das Bundesimmissionsschutzgesetz nationales Recht wurde, rechtlich dazu verpflichtet, eine Lärmaktionsplanung zu erstellen und fortzuschreiben. Ziel ist es, schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Flächen, deren Nutzung mit einer hohen Ruheerwartung verbunden ist, sollen als „ruhige Gebiete“ erhalten werden. Nach einer Ermittlung der Lärmpegel und den daraus resultierenden Betroffenheiten sind daran anschließend geeignete Maßnahmen zur Geräuschminderung in Lärmaktionsplänen zusammenzustellen. Das daraus resultierende Konzept ist nicht neu, die Stadt hat ein Fachbüro mit der inzwischen dritten Fortschreibung beauftragt. Der erste Schritt ist gemacht, der Entwurf ist beschlossen. Nachdem auch die Bürger eingebunden wurden und Anregungen eingearbeitet sind, wird der Gemeinderat die Fortschreibung endgültig beschließen.