Ditzingen Der Festtag fiel für viele ins Wasser

Von Franziska Kleiner 27. Dezember 2017 - 18:13 Uhr

In der Gerlinger Straße 35 leben vorwiegend Flüchtlinge. In der Kleiderkammer, die von Sigrid Achi geleitet wird, hat die Wehr Schutzvorkehrungen getroffen. Foto: factum/Weise

In ein Ditzinger Mehrfamilienhaus hat es einen Wasserschaden gegeben. Die Feuerwehr ist aber erst nach dem zweiten Notruf ausgerückt.

Ditzingen - Hat die Ludwigsburger Leitstelle auf einen ersten Notruf nicht reagiert? Alarmierte sie erst dann die Ditzinger Feuerwehr, als mehr als eine Stunde später ein zweiter Notruf wegen des Wassereinbruchs im Gebäude einging? Die Ursache dafür ist unklar. Doch auch am Tag, nach dem das Wasser zentimeterhoch in dem Mehrfamilienhaus in Ditzingen stand, ist die Verwunderung über das Geschehen am zweiten Weihnachtsfeiertag noch vielfach zu hören. „Erst als ich dann die Feuerwehr angerufen habe, kam sie“, erzählt Sigrid Achi. Sie leitet die Kleiderkammer, die wie die Ulu-Moschee ebenfalls Räume in dem unter Wasser gesetzten Gebäude hat. In ihm leben laut Bürgermeister Ulrich Bahmer derzeit 25 Personen, vorwiegend Flüchtlinge.

Mehr zum Thema

Achis Anruf morgens kurz nach halb zehn war wohl tatsächlich der zweite Notruf, der wegen des unaufhörlich rinnenden Wassers bei der Leitstelle in Ludwigsburg eingegangen war. Denn schon anderthalb Stunden zuvor hatte offenbar ein Vertreter der Ulu-Moschee einen Notruf abgesetzt. Die Wehr aber kam nicht.

Gebäude liegt in einem Sanierungsgebiet

Das Gebäude liegt in einem Sanierungsgebiet. Die Stadt will die Grundstücke neu zuschneiden, eine Straße verbreitern, die andere verlegen. Dafür soll auch das nun beschädigte Gebäude abgerissen werden.

Dass die Ditzinger Feuerwehr auf einen ersten Notruf nicht reagiert haben soll, beschäftigte am Mittwoch sowohl deren Kommandanten Peter Gsandner als auch den Bürgermeister Bahmer. Gsandner wollte es von den Vertretern der Ulu-Moschee genau wissen und fragte bei ihnen nach. Die zeigten ihm das Handy, womit sie die Leitstelle angerufen hatten und auf dem das Telefonat mit Uhrzeit und Nummer registriert war. Zudem hakte Gsandner bei der Leitstelle selbst nach. „Egal wer anruft, es wird jedem geholfen“, stellt Gsandner klar.

Allerdings verweist er darauf, dass das Leerpumpen eines Kellers, also ein Wasserschaden, nach dem Feuerwehrgesetz nicht zu den Pflichtaufgaben einer Feuerwehr gehöre. Pflichtaufgabe sei nach dem Gesetz die Menschenrettung, die Brandbekämpfung und die Rettung von erheblichen Sachwerten. Bei allen anderen „Kann-Aufgaben“ könne es vorkommen, dass die Einsatzkräfte zwar ausrückten, aber genauso schnell wieder kehrtmachten, ehe sie die Betroffenen für den Einsatz zur Kasse bitten müssten. Deshalb verweise die Leitstelle in solchen Fällen durchaus zunächst auch auf den örtlichen Handwerker, sagt Gsandner. Etwas anderes sei es freilich, wenn das Wasser unaufhörlich weiter von der Decke tropfe, macht der Ditzinger Kommandant klar. Just davon musste die Leitstelle am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgehen, als sie Achis Anruf erhielt. Danach alarmierte sie die Ditzinger Feuerwehr, weshalb die Wehr auch ausrückte. Fünf Minuten nach der Alarmierung war das erste Fahrzeug laut Gsandner auf der Anfahrt. Nach dem ersten Anruf sei die Wehr nicht alarmiert worden.

Vorwürfe hinter vorgehaltener Hand

Vertreter weder der Ulu-Moschee noch des für die Leitstelle verantwortlichen Landratsamtes konnten sich am Mittwoch dazu äußern. Derweil verwahrt sich Ulrich Bahmer gegen Vorwürfe, die Stadt habe überhaupt kein Interesse daran, das Haus instand zu halten. „Das muss ich entschieden zurückweisen“, sagt er mit Verweis auf unlängst vom Gemeinderat genehmigte 54 000 Euro für den Brandschutz.

Die Ursache des Lecks war am Mittwoch noch ungeklärt. In einer Gebäudehälfte blieb das Wasser daher abgestellt. Die Bewohner nutzen laut Bahmer die Sanitärräume einer leer stehenden Wohnung im angrenzenden Gebäudeteil. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Allein in der Kleiderkammer sind aber Waren im Wert von mehreren Hundert Euro zerstört worden.