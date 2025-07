5 Die Teenager erlitten leichte Verletzungen, das Auto wurde stark beschädigt. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Zwei Teenager sind in der Nacht auf Dienstag in Stuttgart mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Nach einer Verfolgungsjagd der Polizei kommt es in Ditzingen zum Unfall.











Zwei Teenager im Alter von 13 und 15 Jahren haben in der Nacht zum Dienstag einen Audi gestohlen und sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, die in Ditzingen in einem Unfall endete. Die Jungen wurden dabei leicht verletzt.