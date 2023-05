5 Von der Gemeinde sehnlichst erwartet: So soll die neue Ditib-Moschee an der Mauserstraße in wenigen Jahren aussehen, mit Vorplatz und Nebengebäuden.Visualisierung: SL Rasch GmbH Foto: SL Rasch GmbH

Die Pläne für eine neue Moschee der Ditib-Gemeinde in Feuerbach werden greifbarer. Für Zeitverzug haben aber Altlasten im Untergrund des alten Gewerbebaus gesorgt.









Stuttgart - In der Ditib-Moschee in Feuerbach ist zurzeit viel los. Im Fastenmonat Ramadan, der noch bis Anfang nächster Woche dauert, herrscht stets Hochbetrieb in den Gemeinden. Aber es hat noch einen anderen Grund, warum die Verantwortlichen an der Mauserstraße viel zu tun haben. „Wir sind voll beschäftigt“, sagt Ismail Cakir, der Vorsitzende der Moscheegemeinde. „Wir wollen so schnell wie möglich loslegen.“ Seit Jahren plant die Gemeinde einen Moscheeneubau, aber noch immer sind die Bagger nicht angerückt. „Die Leute wollen endlich etwas sehen“, das weiß Cakir nur zu gut.