1 Der Entwurf von SL Rasch soll umgesetzt werden. Allerdings arbeiten das Architekturbüro und der Moscheeverein nicht mehr zusammen. Foto: SL Rasch GmbH

An der Mauserstraße in Feuerbach haben die Arbeiten an der Moschee noch nicht begonnen. Eines der aktuellen Probleme: Es fehlt die Abrissgenehmigung für die alten Gebäude. Der Vorsitzende des Moscheevereins ist dennoch optimistisch, dass es noch in diesem Jahr losgeht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Mauserstraße im Gewerbegebiet Feuerbach-Ost wird in der Bevölkerung gerne auch Klein-Istanbul genannt. Viele Ladenbesitzer und Gastronomen, die ihre Wurzeln in der Türkei haben, haben sich dort angesiedelt. Zudem ist dort die Moschee des Verbands Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) beheimatet. Der Eingang liegt etwas versteckt in einem Innenhof. Das ist nicht gewollt, aber eben den räumlichen Voraussetzungen geschuldet. Die Feuerbacher Ditib-Gemeinde um ihren Vorsitzenden Ismail Cakir ist schon seit Jahren mit den örtlichen Gegebenheiten unzufrieden.