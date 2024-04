Extremisten und Reichsbürger in den Reihen der Polizei?

Disziplinarverfahren in der Polizei

Der Vorwurf des Rassismus und Extremismus wird – vor allem aus dem linken Lager – oft gegen die Polizei erhoben. Doch wie ist die Lage wirklich? Das Innenministerium liefert Zahlen.











132 Polizistinnen und Polizisten mussten sich in den vergangenen drei Jahren einem Disziplinarverfahren stellen, weil der Verdacht bestand, sie hätten eine rechtsextreme Gesinnung. Das teilt das Innenministerium Baden-Württemberg (IM) auf Anfrage mit. Dieser Tage hatte der Stern gemeldet, dass es bundesweit 400 Beamtinnen und Beamten im vergangenen Jahr waren. Die Zahlen für Baden-Württemberg fassen die letzten drei Jahre zusammen – man kann sie also nicht in direkte Beziehung zu den 400 setzen. Bei der bundesweiten Abfrage kamen aus Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Thüringen keine Zahlen. Angefragt waren alle Bundesländer.