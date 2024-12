Distinguished Public Service Award: US-Navy ehrt Tom Cruise für Top Gun-Filme

Die US-Navy hat Hollywoodstar Tom Cruise mit ihrer höchsten zivilen Auszeichnung geehrt. Bei einer Zeremonie in England überreichte Marinestaatssekretär Carlos Del Toro dem Schauspieler den "Distinguished Public Service Award" für seine Verdienste.

Der Hollywoodstar Tom Cruise (62) hat von der US-Navy ihre höchste zivile Auszeichnung erhalten. Bei einer Zeremonie in den Longcross Studios nahe London überreichte US-Marinestaatsekretär Carlos Del Toro (63) dem Schauspieler den sogenannten "Distinguished Public Service Award". Die Auszeichnung würdigt außergewöhnliche Verdienste von Zivilisten um die Marine über einen längeren Zeitraum.

"Es ist mir eine Ehre, Mr. Tom Cruise für seine anhaltende Unterstützung unseres Navy & Marine Corps Teams auszuzeichnen", schrieb Del Toro auf X (ehemals Twitter) zu einigen Fotos von der Zeremonie. "Ihre Arbeit hat Generationen inspiriert, sich in den Dienst unseres Landes zu stellen!"

Mit "Top Gun" stieg die Rekrutenzahl

Mit "Top Gun" schuf Cruise 1986 einen ikonischen Militärfilm, der bis heute nachwirkt. Der Streifen über Elite-Kampfpiloten der Navy wurde nicht nur ein Kinohit, sondern führte auch zu einem sprunghaften Anstieg der Rekrutenzahlen. Die Navy stellte damals sogar Informationsstände in den Kinos auf.

2022 knüpfte die Fortsetzung "Top Gun: Maverick" nahtlos an diesen Erfolg an. Der Film, in dem Cruise' Figur eine neue Generation von Kampfpiloten ausbildet, spielte weltweit über 1,4 Milliarden US-Dollar ein. Wie schon beim ersten Teil arbeitete Cruise eng mit der Navy zusammen, um eine möglichst authentische Darstellung zu gewährleisten.

In illustrer Gesellschaft

Mit der Auszeichnung reiht sich Cruise in eine illustre Gruppe von Preisträgern ein. Zu den bisherigen Empfängern gehören unter anderem die Filmemacher Steven Spielberg (77) und Oscarpreisträger Tom Hanks (68), die 1999 für ihr Kriegsdrama "Der Soldat James Ryan" geehrt wurden.

Bereits 2020 hatte die Navy Cruise und "Top Gun"-Produzent Jerry Bruckheimer (81) zu Ehren-Marinepiloten ernannt. Die Teilstreitkräfte der USA würdigten damals, dass die "Top Gun"-Filme "die Marine-Luftfahrt maßgeblich gefördert und Flugzeugträger sowie Marine-Flugzeuge in der Populärkultur verankert haben".