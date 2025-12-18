Disput in Heimsheim: Solarpark auf Waldflächen an A8? „Wald abholzen sollte die letzte Lösung sein“

Heimsheim prüft den Bau von großen Solaranlagen und hat dabei bewaldete Flächen an der Autobahn A8 im Visier. Das Forstamt stellt sich jedoch quer – und auch sonst gibt es Gegenwind.
Die Stadt Heimsheim bleibt dabei: Sie will das Interesse von möglichen Investoren für eine großflächige Fotovoltaik-Anlage auf ihrer Gemarkung abfragen. Diesen Beschluss hat der Gemeinderat jetzt bei zwei Enthaltungen noch einmal bestätigt. Dabei denkt die Kommune an drei Freiflächen auf beiden Seiten der Autobahn A 8, für die jetzt nach Investoren Ausschau gehalten wird.