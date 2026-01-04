Disney-Star und Måneskin-Frontmann: Dove Cameron und Damiano David haben sich verlobt

Schauspielerin Dove Cameron und Musiker Damiano David haben sich verlobt. Das Paar verkündete die Botschaft via Instagram und zeigte den Verlobungsring. Der "Descendants"-Star und der Måneskin-Frontmann sind seit zwei Jahren ein Paar.
Die US-amerikanische Schauspielerin Dove Cameron (29) und der italienische Musiker Damiano David (26) haben sich verlobt. Das teilte das Paar am 3. Januar via Instagram mit. "Das wird ein schönes Jahr", schreibt der Frontmann der italienischen Band Måneskin zu gemeinsamen Bildern des Paares. Cameron zeigt auf den Schnappschüssen stolz den funkelnden Verlobungsring. "Mein Lieblingsaspekt am Leben. Frohes neues Jahr!", heißt es wiederum auf dem Account der Hauptdarstellerin der Disney-Filmreihe "Descendants" zu den Fotos.