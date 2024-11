Disney-Film winkt Spitzenplatz: Erste Hochrechnung: Vaiana 2 wird Thanksgiving-Rekord pulverisieren

Foto: © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Das Thanksgiving-Wochenende steht in den USA an. Offenbar könnte daraus der Animationsfilm "Vaiana 2" als gewaltiger, gar rekordträchtiger Gewinner hervorgehen.

Wie ungemein erfolgreich Animationsfilme an den Kinokassen abschneiden können, bewies zuletzt erst Pixars "Alles steht Kopf 2" - mit 1,7 Milliarden eingespielten US-Dollar rangiert der Streifen derzeit auf Platz acht der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ein weiterer Animationsfilm, der hierzulande seit Donnerstag (28. November) im Kino läuft, schickt sich laut der US-Seite "Variety" nun an, einen bisherigen Rekord geradezu zu pulverisieren: Die Rede ist von "Vaiana 2", der Fortsetzung des charmanten Abenteuerfilms von 2016.

Demnach spielte die Fortsetzung allein in den USA und an nur einem einzigen Tag rund 58 Millionen US-Dollar ein. Für das gesamte anstehende Thanksgiving-Wochenende prognostizieren Branchenkenner daher eine Summe zwischen 175 bis 200 Millionen US-Dollar in den insgesamt fünf Tagen. Sollte das stimmen, wäre der bisherige Rekordhalter - mit "Die Eiskönigin 2" eine weitere Animationsfilm-Fortsetzung - um Länge deklassiert worden. Der Disney-Film von 2019 hat bislang mit 125 Millionen US-Dollar noch den Spitzenplatz inne.

Lesen Sie auch

Auch "Wicked" dürfte über Thanksgiving weiter zulegen

Zuvor hatte ab 2013 eine Realverfilmung den Thanksgiving-Rekord inne: "Die Tribute von Panem - Catching Fire", die zweite Ausgabe der "Tribute von Panem"-Filmreihe mit Jennifer Lawrence (34) in der Hauptrolle. 109 Millionen US-Dollar in den fünf ersten Tagen standen damals zu Buche.

Ein weiterer großer Gewinner über die aktuellen Thanksgiving-Feiertage dürfte demnach der erste Teil der Musical-Verfilmung "Wicked" sein, der hierzulande nach einer Verschiebung erst ab dem 12. Dezember im Kino anlaufen wird. Laut "Variety" dürfte der Streifen mit Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) noch einmal rund 100 Millionen US-Dollar am heimischen Markt sammeln, womit er alleine in den USA schon fast eine Viertelmilliarde eingespielt hätte.

Darum geht es in "Vaiana 2"

Drei Jahre nach ihrer ersten großen Fahrt kommen Vaiana und Maui wieder zusammen, gemeinsam starten sie eine neue, aufregende Reise an der Seite einer Crew ungewöhnlicher Seeleute. Nachdem Vaiana eine unerwartete Nachricht von ihren Vorfahren erhalten hat, muss sie auf die weiten Meere Ozeaniens hinaus und in gefährliche, längst vergessene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu bestehen, wie sie es noch nie zuvor erlebt hat.