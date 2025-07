Diskussionsrunde in Stuttgart: Kriminalisiert die Justiz den Klimaaktivismus?

Diskussionsrunde in Stuttgart

1 Die Teilnehmer diskutieren darüber, ob es sich bei den Urteilen gegen Klimakleber um eine „autoritäre Aushöhlung der demokratischen Rechte“ handelt, so der ehemaligen Linken-Stadtrat Tom Adler. Foto: Torsten Schöll

Ein Podiumsgespräch nimmt die Strafverfolgung von Mitgliedern der Letzten Generation unter die Lupe. Klimaaktivisten finden markige Worte. Die Gegenposition fehlt.











Die schweißtreibenden Temperaturen im Saal bieten den passenden Rahmen: Bei deutlich über 30 Grad haben sich am Montagabend im Württembergischen Kunstverein am Schlossplatz rund 150 Zuhörer eingefunden, um an einer Gesprächsrunde über die gängige Strafverfolgungspraxis gegen Klimaaktivisten teilzunehmen. Im Raum steht der Verdacht einer gezielten Kriminalisierung des Klimaaktivismus durch die bundesdeutschen Gerichte.