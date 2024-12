Diskussionen um den Etat in Leonberg: Haushalts-Wirrwarr wegen Grundschule?

1 Die Grundschule Warmbronn: Bald ersetzt sie ein Modulbau. Foto: Simon Granville

Der Interimsbau für die Schule in Leonberg-Warmbronn soll wohl noch in den nächsten Haushalt rutschen. Es geht um mehrere Millionen Euro. Das letzte Wort ist wohl noch nicht gesprochen, viel Zeit bleibt aber nicht mehr.











Der Abriss und Neubau der Grundschule Warmbronn war über viele Jahre so etwas wie das Phantom der Leonberger Kommunalpolitik. Das Thema ploppte auf, wurde diskutiert, dann verschwand es erneut in der Versenkung – nur um später mit dem „Dringend“-Stempel immer wieder auf den Tagesordnungen der Sitzungen zu landen. Inzwischen ist allerdings klar: es geht voran, weil es vorangehen muss. Und in Sachen Finanzen sogar schneller, als so mancher Stadtrat und so manche Stadträtin noch bis vor wenigen Wochen geglaubt hat.