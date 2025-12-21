Ein Gutachten bescheinigt dem geplanten Windpark Hörnle gute Windverhältnisse. Drei Anlagen mit 180 Meter Nabenhöhe gelten als wirtschaftlich – ob sie gebaut werden, ist noch offen.
Reicht der Wind am Hörnle – oder nicht? Diese Frage begleitet die Planungen für den Windpark zwischen Backnang und Winnenden seit Jahren. Nun gibt es darauf erstmals eine belastbare Antwort. Im Gemeinderat Backnang stellte Matthias Pavel, Leiter Projektierung bei Uhl Windkraft, dieser Tage das Ertragsgutachten für das Projekt vor. Das Ergebnis: Die Windverhältnisse am Standort reichen aus, um den Windpark wirtschaftlich betreiben zu können.