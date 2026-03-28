Der Chef des Süßigkeitenherstellers Gubor in Dettingen/Teck erklärt, weshalb günstige Kakaopreise dieses Ostern nicht durchschlagen und was Weihnachten anders werden könnte.
Angesichts des Unverständnisses, das manchen Verbraucher und manche Verbraucherin packt, wenn er oder sie die aktuellen Standardpreise für Schokohasen in den Supermärkten sieht, ist Claus Cersovsky gerne bereit, unserer Zeitung Rede und Antwort zu stehen. „Der Regalpreis wird vom Handel gemacht“, stellt der Geschäftsführer der Gubor Schokoladen GmbH zunächst einmal klar.