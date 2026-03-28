Der Chef des Süßigkeitenherstellers Gubor in Dettingen/Teck erklärt, weshalb günstige Kakaopreise dieses Ostern nicht durchschlagen und was Weihnachten anders werden könnte.

Angesichts des Unverständnisses, das manchen Verbraucher und manche Verbraucherin packt, wenn er oder sie die aktuellen Standardpreise für Schokohasen in den Supermärkten sieht, ist Claus Cersovsky gerne bereit, unserer Zeitung Rede und Antwort zu stehen. „Der Regalpreis wird vom Handel gemacht“, stellt der Geschäftsführer der Gubor Schokoladen GmbH zunächst einmal klar.

Damit distanziert sich Cersovsky von der Preisdiskussion, zu der zum Beispiel eine Sprecherin von Kaufland auf Anfrage unserer Zeitung knapp so Stellung bezieht: „Wir bieten unseren Kunden auch in diesem Jahr eine große Auswahl an Ostersüßigkeiten zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir darüber hinaus grundsätzlich keine Aussagen zu unserer Preisgestaltung treffen.“ Damit ist der Fall für den Supermarkt-Betreiber aus Neckarsulm erledigt.

Gubor-Geschäftsführer Claus Cersovsky (links) bei einer Spendenaktion im Dezember 2022 Foto: Rübezahl Schokoladen GmbH

Der Kakao für Schokohasen wird nicht im März eingekauft

Claus Cersovsky dagegen kann etwas zu den Kakaopreisen sagen, die seit Dezember 2024 um 75 Prozent von rund 12.000 Euro pro Tonne Rohkakao auf derzeit gerade noch rund 2800 Euro eingebrochen ist. Den Preisanstieg bei Schokohasen bei gleichzeitigem Preisverfall für Kakao bringen manche Verbraucher nicht zusammen. „Wir kaufen den Kakao allerdings mehr als ein halbes bis dreiviertel Jahr im Voraus“, sagt der Gubor-Chef, „und im Frühjahr/Sommer vergangenen Jahres betrug der Kakaopreis noch mehr als das Zweifache, fast Dreifache des aktuellen Wertes“. Das schlage sich diese Ostern in den Preisen nieder.

Dass das auch mal wieder anders werden könnte, stellt der Schokomanager zumindest in Aussicht: „Für Weihnachten konnten wir günstigere Kontrakte abschließen, weshalb ich davon ausgehe, dass die Schokoweihnachtsmänner 2026 günstiger sein werden als vergangenes Jahr.“ Und auch günstiger als die Hasen an Ostern.

Das derzeit größte Risiko liegt in den Energiepreisen

Solveig Schneider vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie in Bonn weist darauf hin, dass Kakao auch nur einer von vielen Kostenpunkten sei. Deren größte seien zurzeit Personal und Energie, bei der die weitere Entwicklung des Iran-Krieges noch nicht absehbare Auswirkungen hat. Letztlich könnte höhere Kosten für Energie niedrigere für Kakao auch zumindest teilweise wieder ausgleichen.

Lebensmittel-Experte Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg sagte unserer Zeitung, dass manche Preise schon heute „zu hoch angesetzt“ seien, weshalb die verkauften Mengen stagnierten. Letztlich würden etwa Schokohasen in Sonderaktionen günstig verkauft, um Kunden für den gesamten Einkauf anzulocken. Valet geht davon aus, dass die Hersteller mit günstigeren Rohstoffen als Kakao experimentieren, um die Produktion günstig zu halten.

Akzeptieren Verbraucher deutlich günstigeren Schokoladenersatz?

Das bestätigt Gubor-Geschäftsführer Claus Cersovsky: „Wir haben den Schokoladenersatz Choviva auch schon bei Weihnachtsmännern und Schokohasen eingesetzt.“ Das sei deutlich günstiger als Kakao, aber offenbar kann man es nicht bei allen Marken einsetzen. Cersovsky: „Man muss abwarten, ob der Verbraucher akzeptiert, dass etwas nach Kakao schmeckt, in dem aber kein Kakao drin ist.“