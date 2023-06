1 Wo viel getestet wird, sind die absoluten Fallzahlen höher. Aber was ist überhaupt das Ziel des Testens? Foto: dpa/Boris Roessler

Ob man mehr oder weniger testet, ist für den Verlauf der Corona-Pandemie weitgehend egal. Aber die Testintensität ist wichtig für die Diskussion über Bayerns Vorschlag der Tests für alle.









Stuttgart - Bei der Entwicklung der Corona-Pandemie schauen weiterhin viele auf die absoluten Zahlen: an einem Tag gibt es 50 Neuinfektionen, am anderen 75. Das erinnert an die erste Phase der Pandemie im März, als mit den Zahlen der Infizierten auch die Unruhe in der Bevölkerung wuchs. In dieser Zeit erhielt unsere Redaktion viele Leserzuschriften, die über den Zusammenhang von Test- und Infiziertenzahlen spekulierten. Was wir über die Pandemie wissen, so die These, hänge davon ab, wie viel getestet wird.