1 OB Nopper und die CDU im Rathaus halten an der Opernsanierung fest. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Fraktionschef Alexander Kotz hat sich klar positioniert. Er will an der beschlossenen Marschroute für das Milliardenprojekt festhalten. Die CDU-Fraktion im Gemeinderat widerspricht damit der Auffassung des CDU-Landtagsfraktionschefs Manuel Hagel, der den Umfang der Sanierung infrage gestellt hatte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Gegensatz zur grün-schwarzen Landesregierung herrscht bei Grünen und CDU im Stuttgarter Gemeinderat weiterhin Einigkeit, was die Planung der Sanierung der Staatsoper angeht. Nachdem sich in der vergangenen Woche bereits die Grünen-Fraktion zur Fortsetzung des Projekts trotz steigender Kostenrisiken und sich verschlechternder Rahmenbedingungen durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine bekannt hatte, hat nun auch die CDU zu erkennen gegeben, dass sie den eingeschlagenen Weg nicht verlassen will. „Ich halte es nach dem langen Diskussionsprozess für wichtig, dass wir jetzt den Architektenwettbewerb für das Große Haus auf den Weg bringen“, so Fraktionschef Alexander Kotz auf Anfrage.