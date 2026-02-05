Diskussion um Sicherheit: Getöteter Zugbegleiter - Ermittler werten Videos aus Zug aus

Im Fall des getöteten Zugbegleiters wertet die Polizei Spuren und Videos aus. Übergriffe auf Bahnmitarbeiter passieren häufig. Können mehr Bodycams und mehr Personal im Regionalverkehr helfen?
Mainz - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz gehen die Ermittler den noch offenen Fragen nach. So werten sie unter anderem Videoaufzeichnungen aus dem Zug aus, in dem es am frühen Montagabend zu der Tat gekommen war. Das genaue Motiv ist weiter unklar, der Verdächtige schweigt bislang.