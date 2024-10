Diskussion um Rosensteinviertel: Grüner Zwist über S-21-Bahnflächen

1 Um die Zukunft der Stuttgarter Gleisflächen wird ausdauernd gerungen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Diskussion über die nach einer Gesetzesverschärfung in Frage gestellten S-21-Pläne für das Rosensteinviertel wird schärfer. Zwei prominente Verkehrspolitiker der Grünen sind konträrer Meinung.











Es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten: in Sachen Rosensteinviertel nimmt die Debatte an Fahrt auf und wird vielschichtiger. In der Angelegenheit herrscht reger Briefverkehr zwischen Stuttgart und Berlin. Maßgebliche Verkehrspolitiker der Grünen auf Landes- und Bundesebene nehmen konträre Positionen ein. Auslöser ist eine Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG), mit der die Ampelkoalition in Berlin Ende vorigen Jahres die Nachnutzung aufgegebener Bahnflächen für andere Zwecke deutlich erschwert hat.