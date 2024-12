Diskussion um Offenes Konzept: Experte: „Die Kita sollte keine Vorschule sein“

1 Wie lernen Kinder, was sie für die Schule brauchen? Darüber ist eine Diskussion entbrannt. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Einen Stift richtig halten, ruhig sitzen, sich konzentrieren – das können viele Erstklässler nicht. Kitas müssen besser auf die Schule vorbereiten, sagen deshalb Kritiker und finden deren bisherige Arbeit nicht mehr zeitgemäß. Wolf-Dieter Korek vom Landesverband Katholischer Kindertagesstätten hält im Interview dagegen.











Sie können sich teils schlecht konzentrieren und in eine Gruppe einfügen, auch die Stifthaltung fällt ihnen schwer – weil laut Studien viele Kinder schlecht vorbereitet in die Schulen kommen, geriet zuletzt das so genannte Offene Konzept, nach dem viele Kitas arbeiten, in die Kritik. Der Vorwurf: In den Kitas dürften Kinder den ganzen Tag machen was sie wollen, Rüstzeug für die Schule bekämen sie so nicht. Der Ruf nach einer stärker verschulten Vorschulpädagogik wird laut. Wolf-Dieter Korek vom Landesverband Katholischer Kindertagesstätten fände das falsch. Warum, erklärt er im Interview.