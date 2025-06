1 Das hellgraue Gebäude rechts wäre eigentlich bezugsfertig, doch die künftige Verwendung ist in der Schwebe. Foto: Werner Kuhnle

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist für rund drei Millionen Euro eine Unterkunft gebaut worden, für die kein akuter Bedarf mehr besteht. Eine Umnutzung wäre aber gar nicht so einfach.











Über kaum eine Geflüchteten-Unterkunft war im Marbacher Gemeinderat im Vorfeld so leidenschaftlich diskutiert worden wie über das neue Heim an der Wildermuthstraße. Rund 3,2 Millionen Euro hat die Stadt am Ende für den Bau in die Hand genommen. Ein Volumen, bei dem vor allem die SPD ins Schwitzen gekommen war.