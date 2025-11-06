Diskussion um Mietpreisbremse: Grüner Landesvorstand fordert Überarbeitung der Kriterien

Dass Konstanz und Mannheim aus der Mietpreisbremse fallen sollen, sorgt für Unverständnis, nicht nur bei beiden Städten. Kommt nun noch einmal Bewegung in die Diskussion?
Die Grünen im Land treiben Diskussion um die Mietpreisbremse weiter. Der Landesvorstand der Partei hat jetzt in einer Resolution eine Neujustierung der Kriterien gefordert, die in Baden-Württemberg regeln, in welchen Städten die Mietpreisbremse gilt. „Die Kriterien führen zu Ergebnissen, die in der wirklichen Welt nicht sinnvoll sind“, sagte die Co-Vorsitzende Lena Schwelling. „Wir müssen die Mietpreisbremse so ausgestalten, dass sie wirkt, wo sie nötig ist und dort, wo sie nicht nötig ist, nicht.“