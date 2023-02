1 Das Gebäude ist bereits saniert worden, jetzt geht es außen weiter. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Mit reichlich Überredungskunst hatten vor einigen Monaten die Rielingshäuser Bürgervertreter den Gesamtgemeinderat in Marbach dazu gebracht, entgegen der ursprünglichen Absicht nach der Generalüberholung des Gebäudes auch die Außenanlagen des evangelischen Kindergartens im Stadtteil auf Vordermann bringen zu lassen. Allerdings machte der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner jüngsten Sitzung klar, dass dafür das Budget von 165 000 Euro nicht überschritten werden dürfe. Ein Beschluss, der nun wiederum den Ortschaftsrat vor ein Dilemma stellte: Würde das Konzept wie angedacht umgesetzt, läge man 5000 Euro über der Obergrenze.

Hoffen auf ein gutes Angebot

Aus dieser kniffligen Situation hat sich das Gremium mit einer Entscheidung gewunden, die teilweise vom Prinzip Hoffnung lebt, aber andererseits zumindest aktuell auch keine Abstriche erforderlich macht. Auf Vorschlag des CDU-Mannes Jochen Biesinger verständigte sich die Runde darauf, die Arbeiten mit allem Drum und Dran auszuschreiben. Sollten die Firmen die Umgestaltung am Ende für weniger als 165 000 Euro übernehmen, wäre man aus dem Schneider. Liegen die Angebote je über dieser Summe, will man sich im Verbund mit dem Kindergarten und der Kirche als Träger überlegen, wie man die 5000 Euro auftreiben könnte. Eine Möglichkeit wäre, den anvisierten Spielturm vorerst nicht zu bestellen, sondern das Gerät später anzuschaffen oder es in Eigenregie aufzubauen. Ein Vorschlag, den Stefanie Hofmiller (CDU) ins Spiel gebracht hatte.

Stadt will keinen Präzedenzfall schaffen

„Für uns ist das okay, solange die Obergrenze von 165 000 Euro nicht überschritten ist. Mehr gibt es nicht“, sagt der Bürgermeister Jan Trost. Das Thema wird auch nicht mehr, wie ursprünglich angedacht, vom Gemeinderat als abschließende Instanz behandelt. Insofern kann man im Stadtteil aufatmen. Denn unter den Rielingshäusern ging auch ein wenig die Sorge um, dass ihr Beschluss vielleicht noch kassiert wird, nachdem sie eigentlich vom Ausschuss die Hausaufgabe mitbekommen hatten, den Rotstift anzusetzen. Primär wären dabei aus Sicht der Fraktionen in der Kernstadt zwei Optionen in Frage gekommen. Entweder man verzichtet auf eines von zwei Sonnensegeln für den U-3-Bereich oder auf die geplante Überdachung, die die Kids insbesondere vor Regen schützen soll. Die Verwaltungsspitze hatte angeregt, auf Letzteres zu verzichten. „Für den Kita-Betrieb ist das nicht unbedingt notwendig“, erklärte die städtische Grünflächenplanerin Carolin Schweiker. Außerdem gebe es nur einen weiteren Kindergarten auf der Gemarkung, der über ein vergleichbares Dächle verfüge. „Und dort wurde es auch nicht nachträglich drangebaut“, betonte Schweiker. „Wir scheuen uns ein bisschen, einen Präzedenzfall zu schaffen“, ergänzte Bauamtsleiter Dieter Wanner.

Räte einig: Der Unterstand muss kommen

In Rielingshausen betrachtete man die Gemengelage freilich anders. Kindergarten-Leiterin Heike Wanner hob hervor, dass sich die Kids früher dank der Überdachung bei Wind und Wetter draußen hätten aufhalten können. Die Räte erinnerten außerdem daran, dass ein Regenschutz ja einst Teil der Anlage gewesen sei – man also im Prinzip nur den vorherigen Zustand wiederherstelle. Es herrschte also Einigkeit, auch künftig nicht auf einen solchen Unterstand verzichten zu wollen.

Theorie versus Praxis

Die beiden Sonnensegel hielt man jedoch für ebenso unverzichtbar. Dabei hatte Schweiker ausgeführt, dass die ganz Kleinen ohnehin bis 13.30 Uhr Mittagsschlaf hielten, eine halbe Stunde später bereits abgeholt würden, die Segel ergo lediglich für 30 Minuten benötigt würden. Das sei lediglich die Theorie, meinte Heike Wanner. In der Praxis stehe besagte Fläche „voll in der Sonne, auch schon vormittags“. Im Übrigen erforderten die Vorschriften einen Sonnenschutz für die U-3 Kinder. „Das brauchen wir, das ist ein Fakt“, sagte Wanner. Daran dürfe nicht gerüttelt werden angesichts immer heißer werdender Tage, bekräftigte Christiane Scheuing-Bartelmess (SPD). Das Problem: Carolin Schweiker wusste schlicht nicht, an welchen Stellschrauben man alternativ noch drehen könnte. So kam es dann am Ende zu dem Beschluss, mit dem vollen Programm in die Ausschreibung zu gehen, und dann vor allem auf ein gutes Ergebnis zu hoffen.

Das letzte Wort hat der Gemeinderat