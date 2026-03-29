Diskussion um Heimatbegriff: Heimat ist, wo Menschenwürde gilt

Der Schwäbische Heimatbund wehrt sich gegen die Vereinnahmung von „Heimat“ durch Rechtsaußen. Er findet hoffentlich viele Mitstreiter. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Heimat ist. . . etwas, für das es viele Definitionen gibt und das individuell ganz verschieden wahrgenommen wird: Heimat ist „ein Nachhausekommen“, „ein Ort, wo Familie und Freunde leben“, „wo man sich verstanden fühlt“, „wo man frei durchatmen kann“. Heimat ist, „wo einen die Großeltern von Fotos anblinzeln“, „wo man nicht fremd ist“, „wo man Menschen trifft, die einem zuhören und einen verstehen“. Heimat ist, „wo die Nachbarn Pakete für einen entgegennehmen“, „wo man ohne Stadtplan seinen Weg findet“. Heimat ist. . . ein kleiner Auszug aus einem großen Antwortenkatalog von Leserinnen und Lesern, die auf die Frage nach „Heimat“ geantwortet haben.