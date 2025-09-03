Diskussion um Bundesausschuss: Gesundheitspolitik braucht Selbstverwaltung

Das höchste Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen abzuschaffen, wäre keine gute Idee, sagt unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.
Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat in der politischen Sommerpause ein großes Fass aufgemacht: Im Gespräch mit unserer Zeitung legte er nahe, den Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA), das höchste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, abzuschaffen und seine Beschlüsse durch politische Gesetzgebung zu ersetzen.