Die Räte in Marbach (Kreis Ludwigsburg) haben einem Schwimmteich zugestimmt. Zugleich werden sie die Sorge nicht los, dass am Ende doch ein richtiger Pool gebaut wird.

Dass bei den Marbacher Stadträten im Ausschuss für Umwelt und Technik bei dem Vorhaben eine gehörige Portion Skepsis mitschwang, konnte man alleine am Abstimmungsergebnis ablesen. Sechs Gremiumsmitglieder gaben zwar am Ende der Diskussion grünes Licht für einen geplanten Schwimmteich im Wohngebiet Kirchenweinberg oberhalb des Bahnhofs. Aber immerhin drei lehnten das Ansinnen auch ab. Zudem gab es eine Enthaltung. In der Runde machte man sich vor allem Sorgen, dass am Ende gar kein naturnaher Teich modelliert wird, sondern ein klassischer Swimmingpool.

Die Bedenken hingen in dem Fall auch mit der Vorgeschichte zusammen. Die Bauherren hätten ursprünglich tatsächlich ein konventionelles Becken realisieren wollen, erklärte Laura Barkhausen vom städtischen Bauamt. Sie hätten sich dann aber bereiterklärt, auf einen Teich umzuschwenken.

Teich wird biologisch gereinigt

Allerdings hat auch diese Lösung ihre Tücken. Die Anlage solle außerhalb des Baufensters entstehen und obendrein in einer Zone, in der ein Pflanzgebot herrscht, wie Barkhausen ausführte. Überdies werde die Grundflächenzahl (GRZ) für den Teich um 28 Quadratmeter überschritten, was neun Prozent entspreche. Insgesamt liege man auf dem Areal um 51 Quadratmeter beziehungsweise 19,3 Prozent über der GRZ. Das Wohnhaus selbst sei bereits genehmigt, erklärte Barkhausen. Über die GRZ wird definiert, wie hoch der Anteil der Fläche auf einem Grundstück ist, der überbaut werden darf.

Trotz allem konnte sich die Stadtverwaltung vorstellen, die notwendigen Befreiungen von den Vorgaben zu erteilen und die Bedenken zurückzustellen. Es solle ein ökologischer Schwimmteich entstehen, erläuterte Barkhausen. Das Wasser sei nicht gechlort. Es werde „vollständig natürlich und biologisch gereinigt“. Chemikalien würden ergo keine eingesetzt. „Im Winter findet auch keine Entleerung statt“, sagte sie. Überdies solle zum Ausgleich auf dem Grundstück ein Bereich ökologisch aufgewertet werden.

Abweichung von Vorgaben um mehr als 50 Quadratmeter

Stadträtin Barbara Eßlinger hält es für wenig sinnig, viel Geld in Bebauungspläne zu stecken, um dann gravierende Ausnahmen davon zuzulassen. Foto: privat

Barbara Eßlinger (Die Grünen) konnte dennoch nicht mitgehen. Die Überschreitung der GRZ um mehr als 50 Quadratmeter sei ihr zu immens. Es sei nicht sinnig, viel Geld für die Erstellung von Bebauungsplänen auszugeben und dann derartige Abweichungen zuzulassen. Darüber hinaus stelle sich die Frage, ob am Ende nicht doch ein Pool gebaut werde. Das sei in der Sache der springende Punkt, pflichtete Ernst Morlock (SPD) bei.

Gerade im Gebiet Kirchenweinberg sei man mit Ausnahmegenehmigungen immer „extrem pingelig gewesen“, ergänzte Jürgen Waser (Die Grünen). „Ich glaube, so viel habe ich noch nie zugelassen“, ergänzte ihr Fraktionskollege Jürgen Waser mit Blick auf die Abweichungen bei der eigentlich zulässigen überbaubaren Fläche.

Am Ende gab der Ausschuss gleichwohl mehrheitlich grünes Licht. Bürgermeister Jan Trost hatte vor der Entscheidung auf Nachfrage von Heike Breitenbücher (CDU) versichert, dass der Status quo des Beckens regelmäßig überprüft werde. „Einfach auch aus der Historie heraus, dass es zuerst ein Pool werden sollte“, erklärt der Rathauschef.