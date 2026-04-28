Die Räte in Marbach (Kreis Ludwigsburg) haben einem Schwimmteich zugestimmt. Zugleich werden sie die Sorge nicht los, dass am Ende doch ein richtiger Pool gebaut wird.
Dass bei den Marbacher Stadträten im Ausschuss für Umwelt und Technik bei dem Vorhaben eine gehörige Portion Skepsis mitschwang, konnte man alleine am Abstimmungsergebnis ablesen. Sechs Gremiumsmitglieder gaben zwar am Ende der Diskussion grünes Licht für einen geplanten Schwimmteich im Wohngebiet Kirchenweinberg oberhalb des Bahnhofs. Aber immerhin drei lehnten das Ansinnen auch ab. Zudem gab es eine Enthaltung. In der Runde machte man sich vor allem Sorgen, dass am Ende gar kein naturnaher Teich modelliert wird, sondern ein klassischer Swimmingpool.