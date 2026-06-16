Die neuen Tarife im Steinheimer Wellarium (Kreis Ludwigsburg) werden heiß diskutiert. Die Besucherzahlen seien gesunken, heißt es auf Social Media. Doch stimmt das überhaupt?
Insbesondere unter eingefleischten Wellarium-Fans, aber auch bei anderen Besuchern der Freizeiteinrichtung, wird gerade vor allem ein Thema heiß diskutiert: die Preispolitik der Kommunen Steinheim und Murr als Träger des Freibads. Der gemeinsame Zweckverband hatte die Tarife zur neuen Saison angehoben. Insbesondere für klassische Dauerkarten muss man seit Mai deutlich tiefer in die Tasche greifen. Zudem wurde bei den Saisontickets eine neue Systematik eingeführt. Nur in der höchsten Kategorie ist der Zutritt überhaupt noch unbegrenzt. Ansonsten darf man das Drehkreuz nur 30-mal, beziehungsweise 60-mal passieren.