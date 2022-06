So viel verdienen die 20 Formel-1-Piloten pro Jahr

21 Wer erhält ein höheres Jahresgehalt von seinem Rennstall? Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton (li.) oder Red-Bull-Pilot Max Verstappen? Foto: dpa/Hasan Bratic

Die Gehaltsspanne der Fahrer in der Formel 1 ist weit – sie beginnt bei 500 000 Euro und endet bei 20 Millionen. Wer an der Spitze liegt, wer Geringverdiener ist und wo sich die beiden Deutschen befinden, erfahren Sie in der Bildergalerie.















Link kopiert

Bei der Formel 1 gilt ein Ausgabenlimit, das in dieser Saison bei 140 Millionen Euro pro Team liegt – die Fahrergehälter fallen allerdings nicht unter dieses Grenze. Doch das könnte sich ändern, es werden Bestrebungen laut, auch den Einkommen der Piloten einen Deckel zu verpassen. „Das ist doch ein komischer Zufall, wenn die Teams erstmals Geld mit den Formel-1-Rennen verdienen können und so etwas wie eine Gehaltsgrenze für Fahrer auftaucht“, sagte Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel zu den Verhandlungen der Rennställe über den künftigen Finanzrahmen. Diskutiert wird, ob die Gehaltsausgaben für beide Stammfahrer bald 30 Millionen Dollar pro Jahr nicht mehr übersteigen dürfen. Wir haben in der Bildergalerie die (kolportierten) Gehälter der 20 Formel-1-Piloten aufgelistet, dabei handelt es sich um das Salär, das die Fahrer von den Rennställen als Fixum erhalten. Prämien und Einkommen aus Werbeverträgen sind dabei nicht berücksichtigt.