Diskussion „Mittendrin“ unserer Zeitung Was bedeutet die Bildungsreform für Kinder, Eltern, Schulen und die Stadt?

Verbindliche Grundschulempfehlung, Aus für den Werkrealschulabschluss, Rückkehr zum G9 – was kommt da auf Familien, Lehrkräfte und Schulträger zu? Melden Sie sich für unsere Podiumsdiskussion „Mittendrin“ am 16. Januar um 19 Uhr kostenlos an.