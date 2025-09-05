Streitgespräch in Tübingen: Liveticker: Wie schlagen sich Boris Palmer und Markus Frohnmaier im Rededuell?

1 Der rechtspopulistische Markus Frohnmaier (AfD, links) und Boris Palmer (parteilos). Foto: Simon Granville

Der Tübinger OB Boris Palmer und der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier diskutieren in Tübingen über aktuelle politische Themen. Wir berichten in einem Liveticker.











Damit die AfD nicht in Tübingen demonstriert, diskutiert der OB Boris Palmer (parteilos) mit dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier am Freitagabend (5. September) über aktuelle politische Themen. Zu der Veranstaltung haben sich Gegendemonstranten angekündigt. Wir begleiten den Abend in der Hermann-Hepper-Halle in einem Liveticker.