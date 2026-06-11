Diskussion in Kornwestheim: „Es wurde über Leichen gegangen“ – Räte stimmen für Ende der Sigle-Ehrung

Einstimmig spricht sich der Verwaltungsausschuss für die Rücknahme der Sigle-Ehrungen aus. Obwohl die Entscheidung eindeutig ist, war die Debatte differenziert.
Am Donnerstagabend ist deutlich geworden, dass die Würdigungen für Ernst Sigle zurückgenommen werden. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss entschied einstimmig, dem Salamander-Unternehmer symbolisch die Ehrenbürgerwürde zu entziehen und das Ernst-Sigle-Gymnasium umzubenennen. Der Gemeinderat wird diese Entscheidung kommende Woche wohl endgültig bestätigen.