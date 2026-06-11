Diskussion in Kornwestheim: „Es wurde über Leichen gegangen“ – Räte stimmen für Ende der Sigle-Ehrung

Einstimmig spricht sich der Verwaltungsausschuss für die Rücknahme der Sigle-Ehrungen aus. Obwohl die Entscheidung eindeutig ist, war die Debatte differenziert.

Am Donnerstagabend ist deutlich geworden, dass die Würdigungen für Ernst Sigle zurückgenommen werden. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss entschied einstimmig, dem Salamander-Unternehmer symbolisch die Ehrenbürgerwürde zu entziehen und das Ernst-Sigle-Gymnasium umzubenennen. Der Gemeinderat wird diese Entscheidung kommende Woche wohl endgültig bestätigen.

Während die Stadträte in ihrer Entscheidung geschlossen auftraten, waren die Redebeiträge differenziert und teilweise emotional. Alle Redner betonten, dass die Bedeutung der Salamander AG und Ernst Sigles für die Entwicklung Kornwestheims auch nach der Rücknahme der Würdigungen bestehen bleibe. Auch wenn dieser angebliche Widerspruch von manchen Bürgern kritisiert werde, sei diese Dialektik möglich und notwendig.

Ausschlaggebender Punkt: Schuhprüfstrecke

„Salamander ist ein Stück weit der Grund meiner Geschichte“, sagte FDP-Stadtrat Ender Engin. Seine Großeltern seien wegen eines Arbeitsplatzes beim Schuhersteller nach Kornwestheim gezogen. Er selbst habe beim Unternehmen seinen ersten Ferienjob gemacht und das Ernst-Sigle-Gymnasium besucht. „Wie vielen anderen geht mir das Thema nah.“

Dennoch sprach sich Engin klar für die Rücknahme der Würdigungen aus. Die Belastungen, die im Gutachten deutlich würden, gingen weit über die Verstrickungen hinaus, die viele Unternehmen während der NS-Zeit aufwiesen.

Besonders schwer wiege die Beteiligung der Salamander AG an der Schuhprüfstrecke im Konzentrationslager Sachsenhausen. Auf dieser Strecke mussten unterernährte Häftlinge täglich dutzende Kilometer laufen – viele starben.

Ebenso schwer falle ins Gewicht, dass nach Kriegsende offenbar keine Bemühungen zur Wiedergutmachung unternommen wurden. Laut Engin hätten weder das Unternehmen noch Sigle Verantwortung dafür übernommen, die aus dem Unternehmen gedrängten Familien Levi und Rothschild zu rehabilitieren.

Fehler müssen Konsequenzen haben

Auch Daniel Joppien wurde persönlich. „Ich habe mir ehrlicherweise gewünscht, dass es keinerlei Belastungen gibt“, sagte der Grünen-Stadtrat und ergänzte: „Ich trage aktuell Schuhe von Salamander und trage sie mit Stolz.“ Auch er verwies auf die Verbrechen rund um die Schuhprüfstrecke, die aus seiner Sicht zwingend Konsequenzen nach sich ziehen müssten. „Es wurde über Leichen gegangen.“

Joppien betonte zudem die Verantwortung gegenüber der jungen Generation. „Wir reden viel darüber, Verantwortung zu übernehmen und dass Fehlverhalten Konsequenzen haben muss. Es wäre das falsche Signal, wenn wir das jetzt anders machen.“

CDU tut sich sichtlich schwer

Vor allem CDU-Stadtrat Sven Waldenmaier ging ins Detail – und machte deutlich, dass ihm die Entscheidung nicht leichtfällt. „Ich habe lange abgewogen – auch mit den Zweifeln, die mir Bürgerinnen und Bürger, Freunde und Bekannte in den letzten Wochen mitgegeben haben.“

Ausschlaggebend sei auch für ihn gewesen, dass die Salamander AG aktiv an der Entwicklung und dem Betrieb der Schuhprüfstrecke beteiligt gewesen sei und Sigle davon offensichtlich gewusst habe. „Zwischen aktiver Beteiligung und billigem Inkaufnehmen liegt ein wesentlicher Unterschied“, sagte Waldenmaier. Doch auch die Duldung eines solchen Verbrechens sei nicht vereinbar mit einer Ehrenbürgerwürde.

Obwohl er überzeugt sei, dass Sigle die Ehrungen nicht mehr verdiene, ordnete Waldenmaier einige Aspekte aus seiner Sicht ein. Zum geschichtlichen Kontext gehöre für ihn etwa Sigles Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge in Stuttgart. „Das ist ein Hinweis auf eine persönliche Haltung, die differenzierter war, als es im Gutachten dargestellt wird.“

Zudem habe Sigle die jüdischen Familien Levi und Rothschild zwar aus dem Unternehmen gedrängt, für deren Anteile aber einen marktüblichen Preis bezahlt. „Und Salamander dafür Ärger mit dem Regime bekam.“

Kritik an Aufarbeitung

An mehreren Stellen kritisierten die Stadträte auch das Vorgehen der Verwaltung rund um das Gutachten und die Beschlussfassung. Man hätte sich mehr Zeit für die Diskussion in der Stadtgesellschaft nehmen können, sagte Markus Kämmle.

So hätten beispielsweise Fragen erörtert werden können, warum es keinen Nachlass und kaum weitere Dokumentationen des Unternehmens zu Sigles Wirken gebe. Waldenmaier sagte zudem, die Aufarbeitung hätte behutsamer und mit mehr Rücksicht erfolgen können.

Auslöser der Debatte ist ein historisches Gutachten der Hostorikerin Anne Sudrow, das die Rolle Ernst Sigles und der Salamander AG während der Zeit des Nationalsozialismus untersucht. Darin werden unter anderem die Beteiligung des Unternehmens an der Schuhprüfstrecke im Konzentrationslager Sachsenhausen, die sogenannte „Entjudung“ des Unternehmens und der miserablen Verhältnisse für Zwangsarbeiter aufgezeigt.