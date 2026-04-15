Diskussion in Ditzingen: Kita-Kinder sollen sprachfit werden – doch Ditzingen scheut die Folgekosten

Kindern Deutsch beizubringen ist zunehmend eine Tätigkeit, die in Kita und Schule verlagert wird. Die Ditzinger Stadträte mussten nun über ein Angebot des Landes entscheiden.
Das Angebot klingt verlockend, die Notwendigkeit wird unzweifelhaft bejaht – und dennoch zögerten die Stadträte am Montag, sich für die Beteiligung an dem Sprachförderprogramm „Sprachfit“ des Landes auszusprechen. Obwohl sich die Stadt in einer finanziell schwierigen Situation befindet, zögerten die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Kultur und Soziales, die Landesgelder anzunehmen, um Kinder im Kita-Alter beim Erlernen der Sprache zu unterstützen.