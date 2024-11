Diskussion im Kunstmuseum Stuttgart: Wie viel Nazi-Kunst bewundern wir in Stuttgart noch heute?

1 Im Höhenpark Killesberg: Josef Zeitlers, Hirschkuh mit Jungem, 1939 (Nachbildung) Foto: © MSESES, CC BY-SA 3.0

Wohlwollend schaut die junge Frau auf ihre Gänseschar. Sind aber Fritz Nuss’ „Gänseliesel“ oder Josef Zeitlers „Hirschkuh mit Jungem“ Nazi-Kunst? Am 29. November soll es im Kunstmuseum Stuttgart Antworten geben.











Nationalsozialistische Propaganda, dies macht die aktuelle Ausstellung „Grafik für die Diktatur“ im Kunstmuseum Stuttgart deutlich, braucht keine Heroen, die siegessicher in die deutsche Zukunft schauen. Mindestens so wirksam erschien den Statthaltern der Diktatur der sorgsam erfundene schöne Schein. Gemeinsame Handarbeit etwa in einer auch in Württemberg doch zu Beginn der 1930er Jahre längst industrialisierten Landwirtschaft. Mehr noch wird die Botschaft des Sicherheit vorspiegelnden vorgeblich Vertrauten zur Kernaussage in offiziellen plastischen Arbeiten jener Jahre.