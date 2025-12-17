Diskussion im Gemeinderat: Wohl keine neue Steuer gegen die Müllflut

Göppingen will sein Müllproblem in den Griff bekommen. Klar ist jedoch: Eine Verpackungssteuer auf Einwegbecher und Fastfood-Kartons stößt auf wenig Gegenliebe.
Mit knallgelben Warnwesten war eine Gruppe von Helfern der Initiative „Clean Up Göppingen“ in den gediegenen Mathilde-Brückner-Saal des Göppinger Rathauses gekommen und hatte sich auf den Zuschauerplätzen positioniert. Es ging um ihr Thema: Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses debattierten eineinhalb Stunden lang teils emotional über das Thema Sauberkeit in Göppingen und darüber, ob eine neue Verpackungssteuer das richtige Instrument im Kampf gegen die Müllflut wäre.