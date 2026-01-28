Diskussion im Bärenkino: Den Kandidaten auf den Zahn fühlen

Wie lässt sich Wachstum und Nachhaltigkeit vereinen? Am 9. Februar diskutieren die Böblinger Landtagskandidaten im Bärenkino.
Die Regionalgruppe Sindelfingen/Böblingen der Omas for Future lädt am Montag, den 9. Februar 2026, zu einer Podiumsdiskussion mit den Direktkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises 5 Böblingen zur Landtagswahl ein. Die Veranstaltung findet von 19 bis 20.30 Uhr im Böblinger Bärenkino statt und widmet sich der zentralen Frage „Wachstum und Nachhaltigkeit – Wie geht das?“.