Ulrike Zeitler stand zehn Jahre an der Spitze des MTV Stuttgart, dann fühlte sie sich gemobbt und bedroht. Nun hat ihr Nachfolger Nico Helwerth die Vorwürfe untersucht. Den Streit hat das nicht befriedet.









Der MTV Stuttgart ist der umtriebigste Verein in der Stadt. Er hat 8900 Mitglieder, bietet 1300 Übungseinheiten pro Woche in 41 Disziplinen, 180 Fitnesskurse – und eine Zeitschrift. In der neuesten Ausgabe des „MTV-Magazins“ geht es um Erfolge, den Ehrennachmittag, die Energiewende. Aber auch um ein kontroverses Thema: den Abschied von Ulrike Zeitler (64).