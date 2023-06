"Ich will keine türkischen Männer in der Wohnung"

1 Bei der Entscheidung, wer zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen wird, spielt die Herkunft leider oft eine Rolle. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Auf dem ohnehin überlaufenen Stuttgarter Wohnungsmarkt ist es besonders für Menschen mit Migrationsgeschichte schwer, etwas zu finden. Viele erleben auf ihrer Suche Diskriminierung durch Vermieter:innen und Makler:innen. Wir haben mit Betroffenen gesprochen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - In Deutschland ist es vor allem in den Großstädten schwierig, eine Wohnung zu finden. Denn hier treffen zu viele Bewerber:innen auf zu wenig Wohnraum. Während ein WG-Zimmer in Stuttgart 2016 noch durchschnittlich 430 Euro kostete, waren es laut des Berliner Forschungsinstituts Empirica 2021 schon 490 Euro.