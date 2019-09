Möglicher Unglücksfall Taucher suchen im Neckar nach Fahrradbesitzer

Wegen eines herrenlosen Fahrrads am Neckarufer ist am frühen Montagmorgen in Esslingen ein Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Die Polizei sucht im Wasser nach dem möglicherweise verunglückten Fahrradbesitzer.