Discounter vor Erweiterung: Aldi will in Freiberg neu und größer bauen

Der Discounter möchte in der Stadt im Kreis Ludwigsburg seine Verkaufsfläche deutlich erweitern. An den Behörden dürften die Pläne nicht scheitern.
Der Freiberger Stadtteil Heutingsheim verfügt mit Aldi in der Weidengasse am Ortsausgang in Richtung Ludwigsburg über genau einen Supermarkt. Bitter wäre es deshalb, wenn der Discounter seine Erweiterungsabsichten an anderer Stelle in die Tat umsetzen würde. Doch dazu dürfte es nicht kommen. Alle Zeichen stehen mittlerweile auf Grün, dass das Unternehmen direkt neben dem bestehenden Markt einen Neubau im Gebiet Fuchsloch errichten lassen kann.