Discounter: Supermarktkette Lidl baut Pub in Nordirland

Die Pub-Kultur ist den Briten heilig. Nun wagt sich sogar eine deutsche Supermarktkette in das Geschäft - hinter der Idee eines Lidl-Pubs stecken allerdings ungewöhnliche Umstände.
Belfast - Den Wocheneinkauf erledigen - und dann direkt mit den Einkaufstüten ins Pub nebenan? In einem kleinen Vorort der nordirischen Hauptstadt Belfast soll das schon bald möglich sein. In Dundonald in der Grafschaft Down hat sich die Supermarktkette Lidl eines ungewöhnlichen Projekts angenommen und mit dem Bau eines eigenen Pubs begonnen.