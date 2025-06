Discounter: Lidl geht unter die Seefahrer

1 Das slowenische Koper ist für die Lidl-Reederei Tailwind ein wichtiger Umschlagplatz. Foto: Tailwind Shipping Lines

Der Discounter Lidl will erstmals eigene Schiffe bauen lassen. Die wie Lidl zur Schwarz-Gruppe in Neckarsulm gehörende Reederei Tailwind will dazu in China den Bau von fünf Schiffen in Auftrag geben. Ziel ist, die Lieferketten durch eine eigene kleine Flotte abzusichern. Die neuen Frachter sollen Platz für bis zu 8400 Container haben. Bisher waren für Tailwind Shipping Lines zwei kleine eigene und etliche gecharterte Schiffe unterwegs. Tailwind heißt soviel wie Rückenwind.