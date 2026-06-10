Eine Live-Performance von Ski Aggu auf einem Lidl-Parkplatz? Der Rapper tritt zum Launch der neuen Festivalkollektion des Discounters am 12. Juni in Berlin auf. Das Community-Event verspricht neben mehreren Live-Songs auch kostenlose, limitierte Kleidungsstücke.

Kaum ist seine Auszeit vorbei, geht Ski Aggu wieder in die Vollen. Ein skurriler Auftritt im Frühstücksfernsehen, ein neuer Song ("Geld"), ein OMR-Auftritt und nun eine Kooperation mit Lidl. Gemeinsam mit dem Discounter ruft er zu einem Parkplatz-Rave zum Launch der neuen Festivalkollektion auf, die laut Ankündigung Utility-Elemente mit Festival- und Streetwear verbinden soll.

Mit dabei: ein von Aggu persönlich entworfenes Lidl-Mitarbeiter-Poloshirt in einer limitierten Auflage von 350 Stück. Zum Launch der Kollektion verwandelt sich am Freitag (12. Juni) der Parkplatz der Lidl-Filiale in der Sonnenallee 192 in Berlin ab 18 Uhr in einen Streetshop und Rave-Spot. Ski Aggu steht persönlich hinter den Decks und wird mehrere Songs live performen. Ausgewählte Stücke der Kollektion sowie einige Aggu-Shirts werden kostenlos an die Fans verteilt.

Die Kollektion setzt laut Lidl auf praktische Features für den Festivalalltag, gepaart mit Looks, die auch außerhalb des Geländes funktionieren sollen. Der Konzern bringt seit mehreren Jahren Festivalkollektionen heraus, vor allem rund um Rock am Ring und Rock im Park. Trainingsanzüge, Bauchtaschen und Fischerhüte haben sich dabei als Fanartikel etabliert und - auch dank Auftritten wie dem von Linkin-Park-Sängerin Emily Armstrong im Lidl-Trainingsanzug - teilweise fast schon Kultstatus erreicht.

Comeback und Start in den Festivalsommer

Der Zeitpunkt der Kooperation passt zu Ski Aggus energiegeladener Rückkehr aus seiner Auszeit. Ende Dezember 2025 hatte der 28-jährige Berliner eine künstlerische Pause angekündigt, sich (angeblich) nach Australien zurückgezogen und war im April 2026 mit komplett verändertem Auftreten wieder in Erscheinung getreten: Die typische Skibrille hatte er - in Anlehnung an das spirituelle dritte Auge - gegen ein Dreigläser-Modell getauscht, die Haare waren lang, die Kleidung aus Leinen. Alles offensichtlich ein PR-Gag, kurz darauf legte er musikalisch nach: Seine neue Single "Geld" setzt auf einen elektronischeren Sound mit Dubstep-Elementen - und steht im Gegensatz zu Hippie-Optik und -Aussagen seiner vorherigen Auftritte.

Ein neues Album unter dem Titel "Ski Aggu Musik" hat er außerdem angekündigt. Für den Festivalsommer 2026 steht er bei zwölf Veranstaltungen auf der Bühne - von deutschen Festivals bis zum Sziget in Budapest. Da kann man seinen Live-Auftritt auf einem Lidl-Parkplatz mit entsprechender Festival-Kleidung zum Anlass fast als Generalprobe verstehen.