Eine Live-Performance von Ski Aggu auf einem Lidl-Parkplatz? Der Rapper tritt zum Launch der neuen Festivalkollektion des Discounters am 12. Juni in Berlin auf. Das Community-Event verspricht neben mehreren Live-Songs auch kostenlose, limitierte Kleidungsstücke.
Kaum ist seine Auszeit vorbei, geht Ski Aggu wieder in die Vollen. Ein skurriler Auftritt im Frühstücksfernsehen, ein neuer Song ("Geld"), ein OMR-Auftritt und nun eine Kooperation mit Lidl. Gemeinsam mit dem Discounter ruft er zu einem Parkplatz-Rave zum Launch der neuen Festivalkollektion auf, die laut Ankündigung Utility-Elemente mit Festival- und Streetwear verbinden soll.