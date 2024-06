7 Von Philipp Kübler (Mitte) beziehen Milot (links) und Altin Zogaj ihre Ware. Ihren ersten Discounter eröffneten sie in Waiblingen. Foto: privat

Bislang haben sich Altin Zogaj und sein Bruder Milot mit dem Boxen beschäftigt. Nun verkaufen sie Wurst und Fleisch, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Denn wegen ein paar Schönheitsfehlern würden ihre Waren ansonsten auf dem Müll landen.











Bei einem Besuch der Metzgerei Kübler in Waiblingen ist Altin Zogaj erschrocken: Fast drei Tonnen Wurst und Fleisch muss deren Inhaber Philipp Kübler in der Woche entsorgen. Auf dem Müll landet, was nicht der Supermarkt-Norm entspricht. Beim Schneiden der Wurst für Aufschnittpakete bleiben am Anfang und am Ende zum Beispiel immer ein dickes Stück übrig. „Es ist ja gute Ware, die müssen wir nachhaltig retten“, dachte der Deutsche Boxmeister im Halbschwergewicht. In ihrem neuen Wurst Discounter in Waiblingen ist dieser Überschuss nun zu haben. Mittlerweile meldeten sich weitere Lebensmittelhersteller, die Abnehmer für ihre fehlerhaften Produkte suchen. Das Angebot kommt so gut an, dass Altin Zogaj, sein Bruder Milot und der Schulfreund und Boxsponsor Philipp Kübler am 1. Juni ein zweites Geschäft in Backnang eröffnet haben. Weitere Läden könnten folgen.