Discounter in Stuttgart: Woolworth eröffnet in der Innenstadt

Woolworth ist schon in Weilimdorf Am Löwen-Markt 5 vertreten.

Am 12. September wird der Discounter Woolworth seine dritte Filiale in Stuttgart eröffnen. Nach Läden in Weilimdorf und Zuffenhausen gibt es bald auch ein Geschäft in der Kronenstraße.











Woolworth eröffnet am Donnerstag, 12. September, um 9 Uhr eine neue Filiale in Stuttgart. In der Kronenstraße 7 wird der Discounter auf 990 Quadratmeter rund 10 000 Artikel anbieten. Bislang ist das Unternehmen in der Landeshauptstadt in Weilimdorf (Löwen-Markt 5) und in Zuffenhausen (Unterländer Straße 29 bis 31) vertreten. Woolworth möchte bundesweit 1500 Kaufhäuser eröffnen. Aktuell sind es etwa 700.