Stuttgart - Der Einkaufsbummel auf der Königstraße könnte sich künftig auch mit dem Besuch beim Discounter verbinden lassen. In Stuttgarter Branchenkreisen gilt es als ausgemacht, dass Aldi ins Untergeschoss eines Neubaus am oberen Ende der Königstraße einziehen wird. Bei dem Discounter hält man sich allerdings bedeckt. Grundsätzlich sei man immer auf der Suche nach attraktiven Standorten, heißt es aus der Pressestelle von Aldi Süd auf Anfrage: „Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass wir Ihnen darüber hinaus derzeit noch keine weiteren Informationen zu Ihrer Anfrage geben können.“ Auch der Eigner des fraglichen Gebäudes, die Aachener Grundvermögen, will sich nicht äußern. Beim Baurechtsamt allerdings liegt schon ein Bauantrag für Abbruch und Neubau des Gebäudes mit der Hausnummer 38 vor. Bis man dort tatsächlich einkaufen kann, dürfte es aber noch dauern.