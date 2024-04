Discounter in Marbach will wachsen

1 Die Lidl-Filiale (links) soll abgerissen und durch einen Neubau in Richtung Autohaus (rechts) ersetzt werden. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Der Discounter möchte in Marbach im Kreis Ludwigsburg eine größere Filiale errichten. Das hat auch Konsequenzen für das benachbarte Autohaus und einen Fuß- und Radweg.











Link kopiert



Es ist schon länger bekannt, dass sich Lidl in Marbach vergrößern möchte. Der Discounter hatte vor einigen Jahren die Weichen dafür gestellt und sich das angrenzende Grundstück gesichert, auf dem die Mannschaft des Autohauses Betz bis zur Einstellung des Betriebs Fahrzeuge inspizierte, verkaufte und in Schuss brachte. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats hat am Donnerstagnachmittag den Weg dafür geebnet, dass der Neubau tatsächlich in Angriff genommen werden kann. Das Gremium beschloss, einen maßgeschneiderten Bebauungsplan für das betreffende Areal aufzustellen.