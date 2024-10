Discounter in Kirchheim/Teck: Lidl baut ein neues, riesiges Logistikzentrum

1 Lidl plant den kompletten Abriss und Neubau seines Logistikzentrums an der Hegelstraße in Kirchheim. Foto: Roberto Bulgrin

Der Handelsriese Lidl hat vor, sein bestehendes Versorgungs- und Warenverteilzentrum im Kreis Esslingen abzureißen und in den nächsten Jahren schrittweise durch einen größeren Neubau zu ersetzen. Was genau ist geplant?











Der Handelsriese Lidl will in den kommenden Jahren schrittweise sein bestehendes Verwaltungs- und Warenverteilzentrum in Kirchheim unter Teck erneuern. Der Gemeinderat der Stadt hat der erforderlichen Änderung des Bebauungsplans jüngst zugestimmt und somit den Weg geebnet für die Modernisierung des Standortes an der Hegelstraße. „Durch die Realisierung des Vorhabens kann das Entwicklungspotenzial der gewerblichen Baufläche komplett ausgeschöpft werden“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. „Die Ausweisung neuer Flächen im Außenbereich wird somit vermieden.“