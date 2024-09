Discounter am Alten Postplatz Waiblingen: Verletzte bei Schlägerei mit Reizgas

1 Bei dem Streit wurde auch Reizgas versprüht. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Polizei wird am Donnerstagmittag auf den Alten Postplatz in Waiblingen gerufen, weil sich dort mehrere Betrunkene prügeln. Es wird auch Reizgas versprüht – und es gibt Verletzte.











Die Polizei sucht Zeugen zu einer handfesten Auseinandersetzung in Waiblingen, die sich am Donnerstag ereignet hat. Kurz nach 13 Uhr war den Beamten gemeldet worden, dass es eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich eines Discounters am Alten Postplatz gibt. Nach ersten Erkenntnissen waren dort mindestens sechs alkoholisierte Personen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, bei der die Beteiligten auch Reizgasspray verwendeten. Zwei Personen wurden durch das Reizgas leicht verletzt.